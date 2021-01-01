ألمانيا تعتزم تسليم أوكرانيا حزمة جديدة من الأسلحة

تعتزم ألمانيا، تسليم أوكرانيا المزيد من الأسلحة والذخيرة، بقيمة تقارب 700 مليون يورو، حسبما أعلنت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.