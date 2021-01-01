 ألمانيا تعتزم تسليم أوكرانيا حزمة جديدة من الأسلحة - بوابة الشروق
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ألمانيا تعتزم تسليم أوكرانيا حزمة جديدة من الأسلحة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 12:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 12:19 م

 

تعتزم ألمانيا، تسليم أوكرانيا المزيد من الأسلحة والذخيرة، بقيمة تقارب 700 مليون يورو، حسبما أعلنت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.


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