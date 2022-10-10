استطلاع: غالبية الألمان غير راضين عن أداء حكومتهم

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية المواطنين في ألمانيا غير راضين عن أداء حكومتهم.



وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التلفزيونية، ذكر 77% من الألمان أنهم غير راضين إلى حد ما، أو على الإطلاق، عن أداء الحكومة. وكانت نسبة هؤلاء في فبراير 2022، 64% .



وتبنى هذا الرأي أيضا غالبية أنصار الأحزاب الثلاثة الحاكمة (52% الحزب الاشتراكي الديمقراطي و55% حزب الخضر، و71% الحزب الديمقراطي الحر).



وذكر 22٪ فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم راضون عن أداء الائتلاف الحاكم.



وفيما يتعلق بوقف المحكمة الدستورية الاتحادية لـ "قانون التدفئة"، ذكر 61% من الألمان أنهم يعتبرون تدخل المحكمة دليلا على الفوضوية وغياب احترافية الحكومة في إدارة شؤون البلاد، بينما رأى 35% آخرون هذا التقييم مبالغا فيه.



وثار جدل شديد بين أحزاب الائتلاف الحاكم على مدار عدة أشهر حول قانون طاقة المنشآت وأنظمة التدفئة. وكان من المفترض أن يتم تمرير هذا القانون في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يوم الجمعة الماضي، لكن المحكمة الدستورية الاتحادية أوقفته. ومن المقرر أن يبت البرلمان في القانون في أول أسبوع جلسات له بعد انتهاء العطلة الصيفية في 8 سبتمبر المقبل.



ومن القضايا الأخرى التي لا تزال مثار جدل داخل الائتلاف الحاكم، موازنة البلاد لعام 2024 بسبب أهداف التقشف التي وضعها وزير المالية كريستيان ليندنر، والتأثيرات المترتبة عليها فيما يتعلق بإعانات الطفل والأسرة.