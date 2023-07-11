قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشبكة ليست ركنًا أو شرطًا في عقد الزواج، مشيرة إلى أنها هدية يعطيها الخاطب لخطيبته؛ للدلالة على وجود رغبة منه حتى يتزوجها.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن بعض المحافظات أو البلاد تتعامل مع الشبكة على أنها جزء من المهر، مشددة على أن المهر حقًا واجبًا من الوج للزوجة.



واستشهدت بقوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة»، مضيفة: «الرسول دعا إلى التيسير في المهور، لدرجة أنه زوج ابنته فاطمة بدرع كان علي يملكه، وقال إن أكثرهن بركة أيسرهن مهرًا».



وذكرت أنه من الأفضل والمستحب التيسير؛ لأن من أهم مبادئ الشريعة التيسير ورفع الحرج، معقبة: «نشجع شبابنا على الإقدام على تلك الخطوة؛ لأن الزواج به أهداف كثيرة وعصمة وعفة، ونطلب من أولياء الأمور التسهيل والتيسير والمساعدة والمعاونة مع الشاب الذي يريد الزواج من ابنتهم».





