مقطع فيديو صادم لتعنيف الأطفال في دار حضانة يهز لبنان والسلطات تتحرك

أغلقت السلطات اللبنانية يوم الاثنين دار حضانة في منطقة المتن الشمالي بالشمع الأحمر، عقب انتشار مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة في البلاد، حيث يوثق تعنيف الأطفال والرضع بشكل صادم وخطير.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، في بيان بأنه "بناء على قرار وزير الصحة، إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve بمنطقة المتن الشمالي، تم التواصل مع قائم مقام المتن، مارلين حداد، لإجراء المقتضى القانوني، حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر".

ودعا الأبيض في تصريح له، القضاء، إلى "إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين"، مؤكدا أن الغلق "لا يكفي، ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر".

ونعتذر عن نشر أو مشاركة مقطع الفيديو، لما يحتويه من مشاهد مؤذية وصادمة