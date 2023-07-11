الرئيس الصيني يطالب بمزيد من الانفتاح الاقتصادي في بلاده

دعا الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مزيد من الانفتاح في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتركيز على مجالات التعاون الخارجي ومنها التجارة والاستثمار.

وقال شي في اجتماع يستهدف تعميق الإصلاح الاقتصادي في الصين، اليوم الثلاثاء، إنه "ينبغي التركيز على مجالات أساسية للتبادل والتعاون الأجنبي مثل الاستثمار والتجارة والابتكار المالي عند بناء نموذج تنموي جديد وتشجيع الانفتاح الهيكلي".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى محاولات الصين لتشجيع المستثمرين الأجنبي تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن اتضح ضعف تعافي الاقتصاد الصيني بعد إلغاء استراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي كانت تتضمن فرض قيود صارمة على الأنشطة الاقتصادية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، اتخذت السلطات الصينية خطوة نحو دعم السوق العقارية المتعثرة من خلال تمديد فترة سداد القروض المستحقة على شركات القطاع. في الوقت نفسه مازالت المكونات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الصيني تعاني، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي والصادرات.

وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت أمس الاثنين استقرار مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين (الجملة) تراجعها في الصين، مما يؤجج المخاوف من مخاطر الكساد ويزيد التكهنات بشأن إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الصيني أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم في الصين سجل تغيرا بنسبة صفر في المئة سنويا، وهو أقل مستوى للتضخم في الصين منذ فبراير 2021 في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0% سنويا وهي نفس نسبة ارتفاعه خلال مايو الماضي.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق.

كما تراجعت أسعار الجملة بنسبة 4ر5% سنويا عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو أكبر تراجع لها منذ ديسمبر 2015.