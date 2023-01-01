 تموين الغربية: ضبط صاحب مخبز استولى على 8 أجولة دقيق بلدي بكفر الزيات - بوابة الشروق
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تموين الغربية: ضبط صاحب مخبز استولى على 8 أجولة دقيق بلدي بكفر الزيات

علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 2:51 م

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز كفر الزيات، استولى على 8 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز كفر الزيات، من ضبط صاحب مخبز استولى على 8 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.


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