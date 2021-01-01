قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ مدينة العلمين الجديدة غيرت مفهوم السياحة داخل الدولة المصرية، من التنمية السياحية إلى مفهوم جديد يطلق عليه «التنمية السياحية المستدامة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، على قناة «اكسترا نيوز»، أنّه في السابق كان الحديث عن أن السياحة في المناطق المختلفة من الدولة المصرية؛ تعتمد بشكل أكبر على السياحة الموسمية؛ نظرا لاعتبارات الطقس وما إلى ذلك، ولكن المشروعات الموجودة في هذه المدينة رسخت معنى لمفهوم التنمية المستدامة التي تعمل طوال العام.

وتابع أن العلمين الجديدة لا تعتمد فقط على السياحة الداخلية وإنما السياحة الخارجية والعالمية، باعتبارها تضاهي المدن العالمية للسياحة، مشيرًا إلى أن انعكاسات مشروعات هذه المدينة يمكن تقسيمها إلى شقين.

وذكر أن الشق الأول هو انعكاسات مباشرة تتمثل في استيعاب كم ضخم من العمالة، وتحفيز المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، ولها علاقة بسعر صرف العملة، وبخاصة في السياحة الخارجية واستقرارها، وخلق فرص استثمارية كثيرة.

وأوضح، أن الشق الثاني هو انعكاسات غير مباشرة، والتي تتعلق باستيعاب كميات كبيرة من العمالة غير المباشرة، لافتًا إلى أن عددها يفوق بأضعاف حجم العمالة التي تعمل على نحو مباشر في قطاع السياحة، وهو ما يعبر عن تنمية مستدامة ومستمرة في القطاعات كافة، عبر خلق مناطق لوجستية وفرص استثمارية وتوطين الصناعة؛ لتوفير مدخلات إنتاج لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي للمشروعات السياحية الموجودة.