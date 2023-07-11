ابنة رئيس وزراء فرنسي أسبق تعرض أعمالها في قصر أفينيون

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جذبت إيفا جوسبان نجلة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ليونيل جوسبان، الاهتمام وأصبحت شخصية شهيرة يتم تناقل أخبارها وذلك بسبب أعمالها المتقنة المصنوعة من الورق المقوى التي تصور مناظر طبيعية خلال معرض أقيم مؤخرا في برلين.

وتعرض جوسبان حاليا أعمالها في بلدة أفينيون جنوبي فرنسا في قصر الباباوات.

ويضم معرض "بالاتسو" أعمالا ضخمة من الورق المقوى اختارتها الفنانة للعرض في المقر البابوي الأثري الذي يرجع إلى القرن الـ 14.

ويعد "لو سينوتاف" أو (القبر) من أروع أعمالها.

ويحتفي العمل الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار بالموتى، وهو مصنوع من الورق المقوى المنحوت وعناصر نحاسية.

ويستمر المعرض حتى السابق من يناير 2024.