وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة للاعبي الأهلي والزمالك، قائلًا: "نريد أن نقدم صورة طيبة عن الرياضة في مصر من خلال مباراة القمة".

وشدد خلال لقاء لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC”، على ضرورة رفع شعار "لا للتعصب"، لاسيما المباراة يشهدها الوطن العربي بأكمله، مطالبا بتهنئة الفريق الفائز أيًا كان من هو.

وأوضح أن لاعبي الفريقين يجب أن يتحلوا بالروح الرياضية، متابعا: "أرجو من الفريقين ينزلوا الملعب مع بعض..ويتسلحوا بالهدوء، الروح الرياضية بين الفريقين ستقضي على الفتن والتعصب بين الجماهير، بشوف الجماهير مشحونة بالقسوة والعنف والتعصب في الملاعب".

ونصح الإعلام الرياضي بعدم إثارة الفتن والبلبة والتعصب بين الفريقين الأهلي والزمالك والجماهير.

ويستعد الفريقين "الأهلي والزمالك" للمواجهة، في المباراة القمة على ملعب "ستاد القاهرة"، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، بعدما استعاد الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز بعد غياب موسمين متتاليين، للمرة 43 في تاريخه، مستفيدا من فوز سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين على أقرب ملاحقيه بيراميدز.

وقدم الأهلي تحت قيادة كولر موسما مميزا في الدوري، حيث حقق 23 فوزا مقابل 6 تعادلات، ودون أي خسارة، مع تبقي 5 جولات على النهاية، كما يعد الأقوى هجوما ب54 هدفا، والأفضل دفاعا (7).