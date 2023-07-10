مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية تتوجه للقاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين

تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية, ميشيل سيسون, إلى مصر وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتونس وتركيا اليوم الثلاثاء وحتى 28 يوليو لعقد اجتماعات مع نظرائها ومسؤولي الأمم المتحدة لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارحية الأمريكية, الإثنين أنه خلال سفرها, ستناقش مساعدة وزيرة الخارجية المجالات ذات الاهتمام المشترك متعدد الأطراف بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة والنهوض بأهداف التنمية المستدامة وتحسين سلامة وأمن قوات حفظ السلام ومعالجة التحديات العابرة للحدود بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة العالمية.

وتتوجه سيسون إلى كينيا من 13 إلى 15 يوليو وإلى تنزانيا من 16 إلى 17 يوليو وإلى نيجيريا من 18 إلى 19 يوليو.

وستسافر بعد ذلك إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 20 إلى 21 يوليو وإلى مصر من 22 إلى 24 يوليو ثم إلى وتونس في الفترة من 25 إلى 26 يوليو وأخيرا إلى أنقرة في الفترة من 27 إلى 28 يوليو.