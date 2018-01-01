طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يختلفون حول امتحان الديناميكا ويطالبون بمراعاتهم أثناء التصحيح

تباينت آراء طلاب بالثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ما بين سهولة وصعوبة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" للشعبة العلمية "رياضيات"، وذلك عقب خروجهم من لجان مدرستي محمود زكي سالم الثانوية "بنات"، والرمل الإعدادية "بنين"، وسط إجراءات تأمينية مشددة وفقًا للقواعد الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.

ووصف الطالب أحمد مصطفى، الذي يؤدي الامتحان بلجان مدرسة الرمل "بنين" الأسئلة بـ"المتوسطة"، ووافقه في الرأي زميله الطالب عمر أحمد، لكن خالفهم الطالب آدم إبراهيم، الذي يرى أن "الامتحان صعب": "الأسئلة لم تراع مستويات الطلاب المختلفة، وجاءت غير مباشرة، وتحتاج إلى معلم وليس طالبا".

واعتبرت الطالبة سلسبيل إبراهيم، أن أسئلة الامتحان جاءت أصعب من مادة "التفاضل والتكامل"، حيث جاء أغلبها غير مباشر، واقتربت منها في الرأي الطالبة ريتاج أحمد، التي وصفت الامتحان بأن "أسئلته جاء أغلبها صعب، ويحتاج إلى وقت كبير للتفكير والإجابة عنها"، مطالبين بمراعاتهم أثناء التصحيح.

واحتوى امتحان مادة "الديناميكا" على 20 سؤالًا، بواقع 30 درجة، مُقسمة ما بين الأسئلة المقالية وعددها 2 سؤال بواقع 4 درجات، والموضوعية "اختيار من متعدد" وعددها 18 سؤالًا مخصصة لها 26 درجة، وكانت مدته ساعتين.

ويواصل الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة داخل 148 لجنة منتشرة في ربوع عروس البحر الأبيض المتوسط، وسط إجراءات تأمينية مُشددة من جانب الشرطة، وعملية دعم وتحفيز من ناحية أُسرهم التي تنتظرهم خارج مقار اللجان، رغم حرارة الصيف.

ويُؤدي 56 ألفا و579 طالبًا امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، بواقع 23 ألفا و63 طالبًا مقيدين بالشعبية الأدبية، و21 ألفا و444 طالبًا مسجلين بالشعبة العلمية "علوم"، و9 آلاف و845 طالبًا بالشعبية العلمية "رياضات"، و2234 طالبًا في المدارس الدولية.