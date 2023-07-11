رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 24 من طلاب كلية الزراعة

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج الدفعة 24 من طلاب كلية الزراعة، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأولياء أمور الخريجين.

وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفي عبد الخالق، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الزراعة، مقدماً التهاني والتبريكات للخريجين وأولياء أمورهم على وصولهم ليوم الحصاد بعد سنوات من الجهد والعمل.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المجهود المبذول مع الطلاب خلال الفترة الدراسية، ودورهم المهم في تقديم الدعم والرعاية للطلاب المتميزين والمتفوقين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تولي المسئولية وخوض المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، متمنيًا لهم مستقبل باهر مليء بالنجاحات والتوفيق.

من جهته رحب الدكتور خلف همام، بضيوف الحفل الكرام، موجهاً التهنئة لأبنائه طلاب الكلية بمناسبة احتفالهم بيوم التخرج واجتيازهم سنوات الدراسة بنجاح وتفوق.

وأكد لهم على أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو نهاية مرحلة هامة من حياتهم، وبداية مرحلة مستقبلية مليئة بالأهداف والطموحات، مطالباَ الخريجين بضرورة الاستمرار في التدريب وتنمية القدرات والمهارات في المجالات الزراعية واستكمال الدراسات العليا والاستفادة من خبرات أستاذتهم، ليكونوا ملمين بالأسس العلمية والمعرفية، وقادرين على تقديم برامج وأنشطة متميزة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه في نهاية الحفل قدم الدكتور خلف همام درع الكلية للدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة تقديراً وعرفاناَ بجهوده المضنية.

كما تم تكريم عدد من مديري العموم وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تكريم أوائل الكلية والطلاب المتميزين.