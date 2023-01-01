رئيس تنشيط السياحة: نتوقع تسجيل أعلى إيرادات تاريخيا بنهاية العام

توقع الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن يسجل قطاع السياحة مع نهاية العام الجاري؛ الرقم الأعلى تاريخيا من حيث الأعداد والإيرادات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى نجاح الدولة في تحقيق المعدلات الأعلي تاريخيا من حيث أعداد السياحة الوافدة خلال النصف الأول من العام؛ بتسجيل 7 ملايين زائر، منوها إلى حرص الوزارة على الاستمرار في تحقيق معدلات النمو وصولا إلى 18 مليونا بحلول عام 2024.

ولفت إلى تقديم هيئة تنشيط السياحة برامج تحفيزية إلى شركات الطيران العالمية؛ بهدف تشغيل خطوط جوية جديدة إلى مصر عبر الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الخارجية، لزيادات الرحلات الأسبوعية إلى المقاصد السياحية المصرية، كاشفا عن إعادة استئناف شركة الطيران البريطانية الخط المباشر إلى شرم الشيح بحلول سبتمبر المقبل.

وأكد أن الساحل الشمالي لا يزال يحتاج إلى طاقة فندقية لاستيعاب أعداد السياحة الشاطئية الوافدة، مشيرا إلى إضافة وزارة السياحة عدد كبير من الغرف الفندقية بمدينة العلمين الجديدة خلال العام الجاري، متوقعا أن تصبح المدينة مقصدا سياحيا متميزا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تقدمه من أنشطة صيفية متميزة لرواد السياحة الشاطئية.

وأوضح أن حفل مغني الراب الأمريكي العالمي ترافيس سكوت من أمام سفح الأهرامات يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد، نفذت جميع تذاكره في غضون ساعات من فتح باب الحجز؛ ما يؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بإقامة الحفلات في مصر بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات نقل المومياوات وطريق الكباش.

وأضاف أن عدد رواد الحفل يتراوح من 5 إلى 6 آلاف، مشيرا إلى اتخاذ السياحة الإجراءات كافة بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن الحفل لضمان التنظيم، لافتا إلى بث الحفل بواسطة عدد من المحطات العالمية.