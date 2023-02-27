أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق مساء يوم الجمعة القادمة.

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، مازالت 5 فرق تصارع من أجل الهروب من منطقة الهبوط لدوري القسم الثاني، وهم الداخلية وغزل المحلة وأسوان وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباريات الفرق الخمسة بالجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، في الموعد ذاته لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث ستقام مباراة الجيش وبيراميدز مساء الجمعة، بدلاً من يوم السبت.

فيما سيتم تأجيل مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا إلى يوم السبت، بدلا من إقامتها في الموعد المحدد لها مساء الجمعة.