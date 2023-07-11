جنوب أفريقيا تحصل على تمويل بـ235 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر

أعلن بنك تنموي حكومي في جنوب أفريقيا حصوله على تمويل بقيمة 235 مليون دولار من "صندوق المناخ الأخضر"، والذي يرى أنه سيسمح له بإنشاء صندوق للبنية التحتية لتدوير المياه برأسمال يبلغ ستة أمثال هذا التمويل.

وقال بنك التنمية الجنوب أفريقي وصندوق المناخ الأخضر في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن الأموال ستوجه إلى آلية تمويل مختلطة تجمع بين التمويل العام والخاص لمعالجة أزمة النقص المتزايد في إمدادات المياه بجنوب أفريقيا، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المتوقع أن تساعد السيولة الجديدة في إطلاق برنامج إعادة استخدام المياه في جنوب أفريقيا.

وقال البنك وصندوق المناخ إنه "في قلب برنامج إعادة استخدام المياه حل تمويل مختلط، يجمع بين اللاعبين من القطاعين العام والخاص... ومع اكتمال البرنامج" سيتم استخدام سندات المشروعات لتوفير الاحتياجات المالية.

وفي يونيو الماضي قررت جنوب إفريقيا إقامة مكتب لتسهيل الاستثمارات الخاصة في قطاع المياه، في محاولة للسيطرة على انهيار القطاع ومحاكاة نجاح الهيئة المعنية بشراء الكهرباء في البلاد، التي جذبت أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال الخاصة للطاقة المتجددة.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، بأن بنك التنمية التابع للدولة في جنوب أفريقيا، والذي يتخذ من جوهانسبرج مقرا له، سيقوم بإنشاء "مكتب شراكة المياه"، حيث قد يأتي التمويل الأولي لتأسيسه من "صندوق المناخ الأخضر"، وهو مرفق تمويل دولي لديه أكثر من 12 مليار دولار.

ويشار إلى أن المكتب الجديد هو دليل آخر على أن حكومة جنوب أفريقيا تحاول جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لوقف التدهور في جودة الخدمات في كل شيء، بداية من الطاقة والمياه، ووصولا إلى السكك الحديدية والشحن والموانئ.