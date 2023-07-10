القبض على اثنين من كبار مقاتلي داعش في النيجر

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قال مسؤولون أمنيون في النيجر إن جنودا تمكنوا من القاء القبض على اثنين من كبار مقاتلي تنظيم داعش يوم الاثنين.

وشاركت قوات من النيجر وفرنسا في عملية جوية وبرية للقبض على الجهاديين المطلوبين في دولة بوركينا فاسو المجاورة.

وتم محاصرة الرجلين في منطقة تيلابيري الحدودية.

والقي القبض على أبو مريم، اسمه المستعار زيد ويعمل "المدعي العام" لداعش في منطقة الصحراء الكبرى وكان كبير القضاة فيما يتعلق بالرهائن، إلى جانب الزعيم الإرهابي سيتا أوسيني- المعروف أيضا باسم لقمان.

وتعتبر دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو مجتمعين أحد أخطر مناطق العالم. وتعمل عدة مجموعات إرهابية هناك.

يشار إلى أن النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم ويتمركز هناك حوالي 1500 جندي من فرنسا الدولة الاستعمارية السابقة للبلاد.

وفي وقت سابق ، أنهت الدولتان الجارتان مالي وبوركينا فاسو تعاونهما العسكري مع باريس ضد الميليشيات الإرهابية بسبب الانقلابات العسكرية والمشاعر المعادية للفرنسيين بين السكان.