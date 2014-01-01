قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مصر تستقبل حوالي 5600 مولود يوميًا، مضيفًا أنه يتم استقبال 2.2 مليون قادم جديد للدولة سنويًا.

ولفت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، لبرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، إلى تأثير معدلات النمو السكاني المتزايدة، التي تتمثل في صعوبة توفير الخدمات ودرجة جودتها، هذا بالإضافة إلى أن المولود منذ اليوم الأول له مرورًا بتعليمه وصولًا إلى توظيفه تتعاظم النفقات عليه.

ونوه أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تستنزف موارد الدولة ما يؤثر على جودة الحياة بصفة عامة، مشيرًا إلى أن حملات طرق الأبواب والتوعية وقوافل تنظيم الأسرة، أصبحت تصل إلى المواطنين بشكل أفضل من السابق.

ولفت إلى أن مصر تمتلك حلولا غير تقليدية بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة، خاصًة بعد تقديمها مجانًا للمواطنين، هذا إلى جانب وصول خدمات تنظيم الأسرة في الأماكن النائية ومحافظات الصعيد من خلال الطبيب الزائر.

ولفت إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بقضية الزيادة السكانية، هذا إلى جانب الجهات الحكومية وغير الحكومية في التوعية المباشرة، لتغطية كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المجهود المبذول في حملات التوعية تُرجم على أرض الواقع.

ودلل على نجاح حملات التوعية على مدار السنوات الماضية، بانخفاض معدل الإنجاب الكلي لكل 10 سيدات والذي وصل إلى 28 طفلًا، بعد أن كان المعدل الكلي لكل 10سيدات 30 طفلًا في 2014، هذا إلى جانب وصول عدد المواليد إلى 2 مليون و500 ألف طفل. بعد أن وصل إلى 2مليون و700 ألف في 2014.