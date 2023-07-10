شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر الجيش الأمريكي من مغبة اختراق المجال الجوي لبلادها

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قالت "كيم يو-جونج"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" اليوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي سيواجه رحلة محفوفة بالمخاطر للغاية في حالة تكرار اختراقه لأجواء كوريا الشمالية.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي اخترقت مجالنا الجوي داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة.

وأكدت على أن الجيش الأمريكي سيواجه رحلة محفوفة بالمخاطر للغاية في حالة تكرار الاختراق، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما انتقدت كيم كوريا الجنوبية لتدخلها في هذا الأمر قائلة إن هذه القضية بين الجيش الشعبي الكوري والقوات الأمريكية ودعت الجنوب إلى التوقف عن التصرف بوقاحة والتزام الصمت في الحال.

وجاء بيان كيم بعد ساعات من إصدار بيونج يانج لبيان في وقت متأخر من يوم الاثنين زعمت فيه أن طائرة استطلاع أمريكية انتهكت المجال الجوي للشمال، محذرة من أتخاذ إجراءات حاسمة إذا عبر الجيش الأمريكي مرة أخرى مجالها الجوي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.