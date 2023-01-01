اليابان ترحب بقرار تركيا دعم انضمام السويد للناتو

رحبت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، بقرار تركيا بدء الإجراءات المحلية للموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "التعاون بين الدول ذات التفكير المماثل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسط بيئة أمنية دولية متزايدة الصعوبة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.



وأضاف ماتسونو: "نؤيد قرار السويد التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو".



وكان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج أعلن في العاصمة الليتوانية فيلنيوس أمس الاثنين، أن تركيا وافقت على إحالة مسألة طلب السويد الانضمام إلى عضوية الحلف للبرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.