توقيع اتفاق مقر بين موريتانيا ووكالة آسكنا

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وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، مساء اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة، مع المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر السيد محمد موسى، اتفاقية مقر معدلة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و وكالة آسكنا.

ويمتاز هذا الاتفاق، الذي يلغي ويحل محل الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين في نواكشوط 22 اغسطس 2006، بأنه جاء بعد تعديل الاتفاقية المنشئة لهذه الوكالة.

ونص الاتفاق على أن الدول الأعضاء تمنح موظفي وكالة آسكنا صفة موظفين دوليين فجاء هذا الاتفاق ليكرس هذا النص ليصبح موظفوا هذه الوكالة يتمتعون بصفة موظف دولي وبما تمنحه هذه الصفة من حصانات وامتيازات.

وعقب توقيع الاتفاق أدلى المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر، للوكالة الموريتانية للانباء، بتصريح أوضح فيه أن اتفاقية المقر بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية

والوكالة الدولية لأمن الملاحة في افريقيا ومدغشقر، يعتبر مراجعة لاتفاقية المقر السابقة بما يتضمنه ذلك من توسيع وتحسين ظروف ممثلية آسكنا في موريتانيا وهو ما يعتبر خطوة كبيرة

تم القيام بها.

وقال إن هذا التوقيع سيساهم في تمتين وتوطيد علاقات التعاون والعمل بين الجانبين، مبرزا أن وكالة آسكنا تعتبر جهازا دوليا يعنى بأمن الملاحة الجوية وسيلعب الاتفاق الموقع بين الجانبين

دورا كبيرا في تعزيز دور الوكالة وتمكينها من اداء مهامها على اكمل وجه.

واَضاف أن آسكنا قررت بالتعاون مع جميع الوزراء الأعضاء في مجلس إدارتها بذل كل الجهود لتمكينها من لعب دورها على اكمل وجه، معبرا عن اعتزازه بدور موريتانيا ومحوريتها في هذا

الإطار.

وحضر حفل التوقيع وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد والأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والأمين العام لوزارة التجهيز

والنقل وعدد المسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والتجهيز والنقل و وكالة آسكنا.