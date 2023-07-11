نيويورك تايمز: هل الذكاء الاصطناعي أعظم تكنولوجيا على الإطلاق لإلقاء دعابات غبية؟

في ظل التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأحاديث عن تهديدها للبشر ووظائفهم، تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عما إذا كان الذكاء الاصطناعي أعظم تكنولوجيا لإلقاء الدعابات.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه بعد عقود من الأبحاث وعدد لا يحصى من الطرق المسدودة، وصلت تطبيقات تعلم الآلة إلى قوة ومقدرة اعتقد في أحد الأوقات أنه لا يمكن تخيلها.

ويتضح ذلك في سلسلة مقاطع فيديو تحظى بشعبية كبيرة أعدها أريك أحمد باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي أنتج فيها باستخدام هذه التكنولوجيا أصوات ثلاثة رؤساء أمريكيين وهم يلعبون لعبة "أوفر واتش". وقال: "اعتقدت أن الأمر سيكون مضحكا".

ويستخدم أحمد من أجل إعداد الأصوات بمقاطع الفيديو تطبيق يسمى "برايم فويس آيه آي"، والذي تبلغ تكلفته 5 دولارات في الشهر. وتعد العملية بسيطة على نحو صادم، إذ يقول: "أكمل النص من أجل مقاطع الفيديو القصيرة السخيفة الخاصة بي، وأجعل الشخصيات تقول سطور الاقتباسات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي، ثم أجري التعديل على أدوبي بريمير".

وتكون النتيجة عبارة عن قطع من المحتوى الإلكتروني، سلسلة مشاهد مدتها 45 ثانية، التي تقدم تقليدا شبه مثاليا لبعض أشهر الأصوات في العالم تتحدث بالسوء لبعضها البعض في "أوفر واتش".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه على مدار العام الماضي، أصبحت أدوات مثل "برايم فويس آيه آي"، أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق "ميدجورني" وربوت الدردشة "شات جي بي تي" مفتوحا للاستخدام العام.

ويستشهد المتفائلون بالتطورات العلمية والأمثلة الأخرى للذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في تعزيز بعضهما البعض، وسير الروبوتات والناس جنبا إلى جنب نحو التفرد.

وفي المقابل، يشير المنتقدون إلى المعلومات المضللة والسبام بوت (الذي يرسل البريد الإلكتروني المزعج) – حيث يتوحد الفساد البشري مع الكفاءة الآلية الباهتة لجعل العالم مربكا ورديء.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن العديد من منتجات تطبيقات توليد الصور التي يفترض أن تكون مثيرة للإعجاب مفصلة لكنها في نهاية الأمر عادية.

ومع انتشار مقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ستنضم مقاطع فيديو "أكثر غباءً" إلى الصور "الأكثر غباءً"، على حد تعبير الصحيفة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مقطع فيديو غريب للممثل الأمريكي "ويل سميث هو يتناول الاسباغيتي".

وكلما زاد التعمق، زادت فرص العثور على ابتكارات "أكثر غباء وحتى أكثر تطورا"، حيث توجد مجموعة من الابتكارات الأخرى التي تستخدم مولدات الصوت بالذكاء الاصطناعي، مثل سلسلة مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها أصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والجوكر – الدور الذي لعبه الممثل الأسترالي هيث ليدجر في فيلم"ذا دارك نايت".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن عرابة "غباء الآلة" جانيل شين، مهندسة ذكاء اصطناعي وباحثة، كانت على مدار عام الآن تقوم بعمليات معايرة لإيجاد افتراضات غريبة داخل نماذج اللغة الكبير مثل "جي بي تي-3".

ومؤخرا، طلبت شين من "شات جي بي تي" أن "يرسم" أشياءً مثل الزرافة من خلال كتابة كود يوجه البرامج بإنشاء الصور. ربما تكون بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة رائعة لكتابة الأكواد، والبعض قد يكون رائع لإنشاء الصور، لكن كما وجدت شين، لا يمكنهم فعل كلا الأمرين في المرة الواحدة.