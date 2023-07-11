قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ 85% من اللبنانيين يعانون من نقص المحاصيل الزراعية، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى إمكانية خلق نهضة في القطاع.



وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء: «المستقبل القريب للبنان واعد، فنحن نفكر في الحلقة الضيقة ثم الحلقة الأوسع».



ونوه أن «الحلقة الضيقة مرتبطة بإيجاد الآلية التي تساعد على بناء اقتصاد متين، وأن تكون ذراعاه الزراعة والاقتصاد، من خلال المساحات المزروعة والتنويع».



وأوضح أن «هذا الأمر لن يكون بالفرض؛ ولكن من خلال وضع محفزات للمزارع اللبناني، وتوجيهه في اتجاه معين مثل زراعة القمح أو الزعفران أو البقوليات».



ولفت إلى أن بلاده يوجد فيها 4 شهور من السنة تسمى بـ«الشهور البيضاء»، بسبب عدم وجود إنتاج من الخضار والحشائش، ومن ثم، فإن الوزارة لا تكتفِ بالاستيراد من مصر والأردن فقط، لكنها توسع مساحات الخيم البلاستيكية.



وذكر أن الخيم البلاستيكية تؤمن 12% من حاجة السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت من البنك الدولي عبر القرض الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بـ200 مليون دولار، أن يكون هناك 100 ألف خيمة (صوبة) زراعية، وهو ما يؤدي إلى تأمين 30% من حاجة السوق المحلي بدلا من 12%، ومن ثم تخفيف الاستيراد.





