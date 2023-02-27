واشنطن: مستمرون في دعم بيع طائرات «إف 16» لأنقرة

جددت الخارجية الأمريكية، التأكيد على دعم إدارة الرئيس جو بايدن لعملية بيع طائرات "إف 16" لتركيا، معلنة "المضي قدما في المبيعات".

وقال متحدث الوزارة ماثيو ميللر في إفادة صحفية، إن الوزارة "تدعم بيع تركيا طائرات إف 16، وسنسير قدما بعملية البيع ويبقى للكونغرس كلمة في هذا الشأن".

وأوضح أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أجرى محادثات مع أعضاء في الكونجرس، بمن فيهم السيناتور بوب مينينديز (رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ) حول بيع طائرات إف 16 لتركيا، خلال الأسابيع الأخيرة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وجاءت تصريحات ميلر بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل مع الكونجرس على بيع طائرات "إف 16" إلى تركيا.

وقال في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "هذا من مصلحتنا الوطنية، ومن مصلحة الناتو أن تحصل تركيا على هذه الطائرات".