وزير التعليم العالي: 3 جامعات أمريكية متميزة تضع برامج تدريب المعلمين

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أهدافا كثيرة منتظرة من بروتوكول التعاون الموقع مع مركز EDC لإعداد وتدريب المعلمين.

وأضاف في تصريحات لقناة «mbc مصر»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع مركز EDC لإعداد وتدريب المعلمين، إنّ هناك ثلاث جامعات أمريكية متميزة ستضع الأساس والبرامج المطلوبة من إطار عملية التدريب.

وكان الدكتور أيمن عاشور، قد شهد رفقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC) والذى يمثله الدكتور أندريا بوش المدير العام لمبادرة تميز المعلم والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإعداد وتدريب المعلمين.

وهذا البروتوكول يمثل نقطة انطلاق لبدء تنفيذ فعاليات مبادرة تميز المعلم، الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، علما بأن مبادرة تميز المعلم هي جزء من الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين المصرية والأمريكي والتي تهدف إلى دعم الجهود المصرية لتطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي في مصر في شتي المجالات.

ويهدف البروتوكول لوضع آلية لتطوير فرص التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ومبادرة تميز المعلم؛ لتحقيق الرؤية المشتركة لكل الأطراف، مع التركيز على أهداف المبادرة من أجل تطوير أداء المعلمين الحاليين والمستقبليين، وبناء قدراتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتعمل المبادرة على دعم التخطيط بالمشاركة بين كل الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون المشترك من أجل بناء كوادر جديدة من المعلمين القادرين على بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030.