قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الدولة استقبلت حوالي 500 كيلوجرام، من الذهب على مدار الشهر المنقضي، وذلك نتيجة قرار الحكومة بشأن إعفاء واردات الذهب القادمة بصحبة المصريين في الخارج من أحكام الضريبة والرسوم الجمركية مدة 6 أشهر.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إلى انعكاس تلك المبادرة على السوق المحلي بتأثيرات إيجابية ساهمت بدورها في تراجع الأسعار بواقع أكثر من 600 جنيه لتنخفض من مستويات 2900 إلى 2150 جنيها للذهب عيار 21، ليواكب إلى حد كبير أسعار الأسواق العالمية، معقبا: «من الصعب أن ينخفض أكثر من السعر الحالي».

وتوقع من جانبه عودة أسعار الذهب إلى الصعود مرة أخرى خلال الفترات المقبلة إلى المستويات الأولى التي شهدها في ظل استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية والصراع الاقتصادي الصيني مع الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: «من الممكن أن نشهد ارتفاعات قوية في السوق العالمي ومن ثم انعكاس تأثيراتها على السوق المحلي بالارتفاع».

ورد توقعه بشأن عودة أسعار الذهب إلى الصعود إلى عدم قدرة الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، موضحا أن انتهاج الفيدرالي الأمريكي سياسة تثبيت سعر الفائدة من شأنه إحداث ارتفاعات قوية للغاية في سوق الذهب، حسب وصفه.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة على مدار الفترات الماضية أحدث بدوره تراجعات كبيرة في مستويات أسعار الذهب العالمية لينخفض من أكثر من 70 دولارا لتصل سعر الأوقية إلى 1915 من 1985 دولارا، مؤكدا أن التوقيت الراهن بمثابة فرصة لاقتناء المعدن الأصفر في ظل الأسعار المواتية للشراء.