تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط بسبب المخاوف من ضعف الطلب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب تزايد المخاوف من آفاق الطلب خلال الفترة المقبلة.

وتزايدت الشكوك بشأن الطلب مع صدور بيانات أسعار المستهلك في الصين والتي أشارت إلى اقتراب الاقتصاد الصيني من حالة الكساد، حيث استقر مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال حزيران/يونيو الماضي عند نفس مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي ليسجل أضعف مستوى له منذ شباط/فبراير 2021.

كما استمر تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي وهو ما يشير إلى ضعف الطلب في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 87ر0 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 99ر72 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل ، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 74ر0 دولار أي بنسبة 1% إلى 12ر73 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل.