قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على موافقة البرلمان؛ بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن المشروع الجديد يقتصر وحسب على إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمنظمات الراغبة مستقبلا في الانضمام إليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لعام 2019، لا يزال المظلة التشريعية الرئيسة المنظمة للعمل الأهلي، موضحا أن التشريع الجديد جرى استنباطه من القانون العام.

وأوضح أن القانون ينظم إنشاء أفرع مختلفة للتحالف داخل المحافظات والمراكز والقرى والنجوع؛ بهدف ضمان وصول المساعدات بشكل منهجي من خلال قاعدة البيانات التحالف المقدر تعدادها بـ 37.5 مليون مواطن لأكثر من 30 جمعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن التحالف الوطني لا يلغي دور الكيانات العاملة في مجال المجتمع المدني والتنمية المجتمعية.

وأضاف أن المادة (4) من التشريع تهدف إلى اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف حتى 10 % من إجمالي دخل المتبرع؛ مخصومة الضرائب، موضحا: «أي رقم يتم التبرع به حتى 10 % من إجمالي الدخل؛ يعفي المتبرع من دفع الضرائب على هذه النسبة؛ نظرا لكونها للعمل الخيري».

وأكد أن التشريع يستهدف وضع مظلة تشريعية تنظم عمل التحالف الوطني، وتضمن على التوازي استقلالية هذه الكيانات، موضحا أن القانون يعد المظلة التي تسري تحت إطارها إيصال الاستحقاقات الخاصة بالتحالف من المشروعات التنموية والمساعدات المادية والعينية في مجالات الإعانة من بناء المنازل وحزم المساعدات المختلفة والرعاية الطبية.