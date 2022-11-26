زيلينسكي: أوكرانيا ستنضم إلى الناتو بمجرد انتهاء الحرب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين عن ثقته في أن بلاده ستكون عضوا في حلف شمال الأطلس "ناتو" بعد انتهاء الحرب مع روسيا.

ويجتمع التحالف العسكري الغربي في قمة تستمر يومين في ليتوانيا. وعلى الرغم من أنه قد اتضح أنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام أثناء الصراع مع الغزاة الروس لأن هذا من شأنه أن يشعل الحرب العالمية الثالثة، إلا أن الانضمام يمكن أن يأتي بعدها بسرعة بمجرد أن يعم السلام.

وقال زيلينسكي في رسالته الليلية عبر الفيديو:"حتى لو تم الأعراب عن مواقف مختلفة، فلا يزال من الواضح أن أوكرانيا تستحق أن تكون في التحالف. ليس الآن-إننا الآن في حالة حرب، لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة ، ومن الواضح أن غالبية أعضاء التحالف معنا".

وأضاف أنه يجب تأكيد ذلك خلال القمة في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتابع "ما زلنا نعمل على الصياغة، أي الكلمات المحددة لمثل هذا التأكيد، لكننا ندرك بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في الحلف، ونعمل للتأكد من أن خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة قدر الإمكان".

وأضاف أن "عملنا من أجل هذا - عمل الفريق الأوكراني بأكمله - سيستمر في كل دقيقة من هذه الأيام".

كما أكد زيلينسكي، الذي أجرى سلسلة من المحادثات الثنائية في فيلنيوس بما في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، أن كفاح أوكرانيا يصب في مصلحة الغرب. وقال إن أمن الجناح الشرقي للناتو يعتمد على صد أوكرانيا للروس.