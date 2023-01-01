ضبط شخصين لإدارتهما صفحة فيسبوك تروج لبيع الأسلحة في باب الشعرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيسبوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة باب الشعرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، إنشاء شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يروجان من خلالها لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

وأمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على فرد خرطوش، و10 قطع أسلحة بيضاء "مطواة"، وهاتف محمول، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما".

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما أسفر عنه الضبط؛ اعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.