كشفت الفنانة عايدة رياض عن إصابتها بمرض السرطان بالمثانة، مؤكدة أنها لم تخبر أحدًا بمرضها خاصة وسائل الإعلام ولم تفصح عن المرض.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج "واحد من الناس"، عبر قناة "الحياة"، أنها أجرت جراحة بالمنظار، واكتشفت المرض، ورغم ذلك خاضت تجارب درامية خلال إصابتها بالمرض منهم مسلسل مع الفنانة مي عز الدين، مؤكدة أنها لم تفصح عن المرض خلال مشاركتها في الأعمال الدرامية.

وفي سياق أخر أكدت الفنانة عايدة رياض، أنها لم تندم على الأدوار الجريئة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

وأضافت أنها لم تندم على أفلام المقاولات التي خاضتها، متابعة: " سبق وقدمت دور راقصة بدون خجل.. ياريت يجيلي دور راقصة".