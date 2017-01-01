مدبولي: ندعم القطاع الخاص لتولي القيادة في الأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ هدف الدولة في المرحلة الحالية يتمثل في دعم جهود القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من ذلك هو تمكين القطاع الخاص من تولي القيادة في المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، باعتبار أنّ التساؤل المُلّح هو ما تفعله الدولة بخصوص أزمة الدولار، وكيفية تحرك الدولة في هذا الشأن.

ولفت إلى إجراء تعديلات ثورية على قانون الاستثمار، وتم إصدار العديد من القرارات المهمة التي كان يحلم بها القطاع الخاص، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.

وأشار إلى انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، مثّل بداية انطلاقة كبيرة لتفعيل العديد من القرارات.