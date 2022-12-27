الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030

رفعت الإمارات العربية المتحدة نسبة الخفض المستهدف للانبعاثات الكربونية لديها، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة المناخ العالمية كوب 28 في وقت لاحق من العام الحالي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية القول إن الإمارات ستخفض الانبعاثات من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 40% عن المستوى المعتاد بحلول 2030، في حين كان المستهدف قبل ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 31% فقط.



في الوقت نفسه، تستهدف الإمارات الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، لتصبح أول دولة شرق أوسطية تعلن هذا الهدف الطموح.



وذكرت وكالة بلومبرج أن إعلان الخفض المستهدف الجديد يأتي قبل قبل كوب 28، حيث تواجه الإمارات العربية المتحدة انتقادات بدعوى أنها تستعد لاستضافة قمة عالمية لحماية المناخ في حين تواصل ضخ كميات ضخمة من النفط الخام لتغذى اقتصادها. وقالت مريم المهيري وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتية إن الخطة الجديدة "تؤكد التزامنا الوطني بالقيام بتحرك أكثر طموحا في مجال المناخ".



وبحسب الخطة الإماراتية، سيتم خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 182 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنهاية العقد الحالي، وهو ما يعني خفضها بنسبة 19% مقارنة بمستويات عام 2019.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستستثمر ما يصل إلى 54 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات السبع المقبلة، بهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الطاقة في الإمارات إلى ثلاثة امثال الحصة الحالية خلال السنوات السبع المقبلة.