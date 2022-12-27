ارتفاع الأجور في بريطانيا بأكثر من التوقعات

سجلت الأجور في بريطانيا ارتفاعا بأكثر من التوقعات لتصل إلى المستوى الذي قال عنه أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، إنه يغذي التضخم ويواصل الضغوط من أجل زيادة أسعار الفائدة البريطانية مجددا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفع متوسط الأجر الأسبوعي بدون حساب المكافآت خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مايو الماضي بنسبة 7.3%، بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 30 أبريل الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، وهو أعلى معدل لنمو الأجور منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001.

كان المحللون يتوقعون زيادة الأجور بنسبة 7.1% فقط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يل سيلفين كبير المحللين الاقتصاديين في شركة كيه.بي.إم.جي بريطانيا للاستشارات القول إن "بيانات اليوم أكدت أن سوق العمالة مازالت ساخنة مع استمرار نمو الأجور بمعدل مرتفع غير مريح"، مضيفا أن معاناة الشركات للعثور على العمالة المناسبة بدأت تتراجع، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4%، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، مقابل 3.8% خلال الثلاثة أشهر السابقة، في حين كان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ معدل البطالة خلال الربع الأخير 3.8%.