ميدو عن عودة إمام عاشور للزمالك: قالي لي إنه سيختار العرض الأفضل

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك تفاصيل حديثه مع إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، مُشيرًا إلى أن الأخير أكد له بأنه سيختار العرض الأفضل.

وقال ميدو في تصريحات عبر صفحته في موقع انستجرام: "والد زوجة إمام عاشور تحدث معي يوم الخميس الماضي وقال لي إنهم عائلة زملكاوية، ويريدون عودة اللاعب إلى الزمالك، وأن اللاعب لا يريد العودة إلى الدنمارك".

وأضاف: "طلبت منه رقم هاتف إمام عاشور للتحدث معه، وتواصلت معه يوم الجمعة، لكنه لم يرد عليّ، وبعد ذلك بقليل هو من تواصل معي".

وتابع: "إمام عاشور قال لي إنه لا يريد العودة للدنمارك، ولديه عروض من أندية عديدة داخل وخارج مصر، وإذا نادي الزمالك يريد ضمه يجب عليه أن يتحدث مع نادي ميتيلاند".

وأضاف: "سألت عاشور ماذا تريد؟ قال لي بكل صراحة أنه سيختار العرض والطريق الأفضل بالنسبة له، وأخبرته أن نادي الزمالك لن يدخل في هذه الصفقة إلا عندما يتأكد أنه لا يريد اللعب إلا للزمالك".

وتابع: "قلت لإمام عاشور إذا كان يريد العودة للزمالك، عليه أن يخطر ناديه بمكاتبات رسمية، بعدم اللعب لأي فريق إلا للزمالك، مثلما أرسل لهم مكاتبات رسمية بعدم رغبته في العودة".

وأكمل: "قلت لإمام عاشور أنه يجب أن تكون الخطوة الأولى في طريق عودته للزمالك من عنده هو، وأن الزمالك لن يدخل في مزاد لضم إمام عاشور – خصوصًا أن الرقم الذي سيتم دفعه سينهي ميزانية الانتقالات في النادي".

وواصل: "كنت أنتظر منه أن يقول إنه سيبلغ ناديه بذلك، لكنه قال لي أنه سيقبل بأفضل العروض، لذا قلت له أنني أتمنى له التوفيق، وهذه هي المكالمة الوحيدة التي جمعتني بإمام عاشور".

وأتم أحمد حسام ميدو قائلًا: "خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك طلب منّا صفقات وأولويات، ولا يصح أن نعمل على صفقات أخرى قبل أن ننهيها طلباته".