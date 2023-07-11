وزير الزراعة اللبناني: القطاع المصرفي في موت سريري

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ انكماش الزراعة في بلاده أمر طبيعي جدا رغم الصادرات الزراعية، إذ يعتمد لبنان منذ 40 عاما على الزراعة والقطاع المصرفي.



وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أنّ الزراعة كانت تمثل 57% من موازنة الدولة، واليوم تقدر بنحو 1.6% من الموازنة.



وأشار إلى مكانية رفع وزيادة هذه النسب، معقبًا: «اليوم تغير الموقف وتغيرت النظرة في لبنان، لأن السياحة معدومة عدا اللبنانيين الذين يعودون في موسم الصيف، كما أن القطاع المصرفي منهار بالكامل».



ونوه أن «القطاع المصرفي تقريبا في موت سريري»، مشددًا على أن العودة للزراعة والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، طوق النجاة الوحيد.



واستطرد: «ولا يمكن لنا اليوم كدولة أن نستورد ما نأكل، بل يجب أن يكون لدينا الحد الأدنى من السلة الغذائية موجودة في الداخل اللبناني، نتحدث عن القمح والبقوليات والحبوب بشكل عام واللحوم البيضاء والحمراء».





