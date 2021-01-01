مسئول يمني: جزر كثيرة في بلادنا قد تختفي بسبب التغيرات المناخية

قال عبدالحكيم راجح، وكيل وزارة المياه والبيئة اليمنية، إنّ أضرار التغيرات المناخية ستزداد، وبخاصة أن العالم لم يخطُ إلى الأمام في تبني سياسات قوية لكبح جماح الانبعاثات الشديدة، والتي مصدرها الدول الصناعية والمتقدمة الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن هذه الانبعاثات أدت إلى احترار كوكب الأرض وإلى كثير من الأضرار، منها الجفاف الشديد وندرة المياه في كثير من بقاع الأرض، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، منوهًا أن الحرائق المنتشرة في كثير من أنحاء العالم.

وتابع أن الأدخنة وصلت إلى مدينة نيويورك، مشيرًا إلى أن الكثير من الجزر التي بها تنوع حيوي كبير ستغرق، حيث ترتفع مستويات مياه سطح البحر في مناطق كثيرة حول العالم، مثل المنطقة العربية.

ولفت إلى أنّ اليمن بها جزر كثيرة قد تختفي، منوهًا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ أدى بشكل أساس إلى ذوبان الجليد والعواصف التي تحدث ما بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى الأعاصير التي تضرب مناطق كثيرة.