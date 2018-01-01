 باكستان تستهدف جذب استثمارات زراعية بقيمة 40 مليار دولار من دول التعاون الخليجي - بوابة الشروق
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باكستان تستهدف جذب استثمارات زراعية بقيمة 40 مليار دولار من دول التعاون الخليجي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:34 ص

 

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تستهدف جذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الزراعة من دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

وغرد شريف، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد مواد ومنتجات زراعية بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار دولار سنويا.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ مثل هذه الخطوة تحت إشراف المجلس الخاص لتيسير الاستثمار، الذي تم الإعداد لتشكيله.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أنه في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة ، سيكون هناك استثمارات بنحو 40 مليار دولار إضافة إلى توفير أربعة ملايين وظيفة جديدة.

وأشار شريف، إلى أنه خلال الندوة الوطنية حول الزراعة والأمن الغذائي التي عقدت أمس الاثنين، أكد أهمية تنشيط الزراعة باعتبارها بشير ثورة خضراء ثانية.


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