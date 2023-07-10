رئيس الوزراء الكندي يرفض استخدام أوكرانيا للقنابل العنقودية

قال رئيس الوزراء الكندي, جستن ترودو,الإثنين, إن بلاده ستواصل الدعوة بقوة إلى "عدم استخدام" القنابل العنقودية, بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل الذخائر لمساعدة المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا.



ونقلت شبكة "جلوبال نيوز" عن ترودو في تصريحاته للصحفيين في لاتفيا عشية القمة التي عقدها الحلف العسكري لحلف شمال الأطلسي إن كندا تلتزم بمعاهدة دولية تحظر استخدام المتفجرات التي تنثر قنابل صغيرة عبر مساحات شاسعة.

وقال رئيس الوزراء إن كندا كانت واحدة من الدول التي قادت إلى حظر الذخائر العنقودية وإنها "ستواصل الوقوف بقوة شديدة" في موقفها, مضيفا أنه لا ينبغي استخدامها "مطلقا". تحدث ترودو عن القضية عندما سئل عما إذا كان سيضغط على إدارة بايدن لعدم إرسال قنابل عنقودية, أو يطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم استخدامها.

وجادلت واشنطن بأن أوكرانيا بحاجة إلى مثل هذه الأسلحة لمواصلة هجومها المضاد ضد روسيا مع نفاد أسلحة معينة في كييف.

جاء قرار واشنطن قبل اجتماع رؤساء دول عبر الأطلسي الثلاثاء في فيلنيوس, عاصمة ليتوانيا, لتقييم طلب الناتو وأوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري.