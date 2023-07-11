 الغربية تنتهي من إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف بقرى حياة كريمة - بوابة الشروق
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الغربية تنتهي من إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف بقرى حياة كريمة

محافظة الغربية
محافظة الغربية
علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 6:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 6:00 م

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انتهاء محافظة الغربية من بناء وتطوير ورفع كفاءة 8 وحدات إسعاف، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتي، وذلك بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه.

وأوضح رحمي، أن الأعمال شملت إنشاء نقطتين إسعاف بقريتي بشبراملس وتفهنا العزب إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 6 نقاط أخرى، وذلك ضمن خطة المبادرة لتوفير خدمة الإسعاف للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة.

وأشار رحمي، إلى أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتي بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه

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