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قتل قائد غواصات سابق في روسيا بالرصاص أثناء تريضه خارج منزله في مدينة كراسنودار بجنوبي روسيا.

وقالت سلطات التحقيق المحلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح تحقيق جنائي في مقتل ستانيسلاف رجيتسكي.

ونفى أقارب رجيتسكي، وأصدقاؤه مزاعم تورط الرجل البالغ من العمر 42 عامًا في قصف المدن الأوكرانية في بداية الحرب الروسية لأوكرانيا في عام 2022.

وقال يفجيني بيرفيشيف، أحد نواب مجلس الدوما ورئيس بلدية كراسنودار السابق، أصيب رجيتسكي في ظهره.

وتكهنت وسائل إعلام روسية بأن الجناة يعرفون مسار الضابط من تطبيق للركض.

وعمل رجيتسكي في إدارة مدينة كراسنودار، حيث كان مسؤولا عن تعبئة المجندين، ومع ذلك، فإن هناك معلومات متناقضة حول خدمته في أسطول البحر الأسود الروسي.

ووفقا للتقارير فإن الرجل البالغ من العمر 42 عاما كان مطلوبا في أوكرانيا كمجرم حرب.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إنه كقائد غواصة شارك في قصف مدينة فينيتسا.

وتوقع بيان الجيش الأوكراني أنه "يبدو أنه تم تصفيته من قبل رجاله بسبب رفضه تنفيذ أوامر القيادة العسكرية".

ونفى كيريلو بودانوف رئيس جهاز "المخابرات العسكرية" الأوكراني تورط جهازه في الواقعة.

وقال والد رجيتسكي، إن ابنه لم يشارك في الحرب ضد أوكرانيا لأنه كان ترك الجيش بحلول ذلك الوقت.