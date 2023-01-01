11 لجنة بالوادي الجديد تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انتظام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، حيث استقبلت ١١ لجنة طلاب شعبة علمى رياضيات لأداء امتحان مادة الديناميكا للرياضيات التطبيقية.

وأوضح أن هناك غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار الساعة بحضور جميع المعنيين؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أى مشكلات أو عوائق.

وأشار إلى تضافر كل الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل سهولة بعيدا عن أى قلق أو توتر.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد توفير كل سبل الراحة والخدمات لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان.