الناتو: أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من عضوية الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من الحصول على الحلف، داعيا على الدول الأعضاء للموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

وأضاف خلال مؤتمر عقده اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا شوطًا طويلًا منذ اتخاذ القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية.

وأشار إلى أن انضمام أوكرانيا للحلف أصبح مسألة وقت، مُؤكدًا أن الوقت قد حان لينعكس ذلك على كل قرارات الحلف.

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد أكد أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سوف تناقش سُبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكري، مُشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة التقدم في هذا الملف.

وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، إنه ليس هناك أي شروط للحلف في الوقت الحالي، وأكد أن بلاده ستُواصل مشاوراتها مع الحلفاء؛ من أجل التوصل لأفضل قرار في هذا الملف لكلٍ من الحلف وكييف على حدٍ سواء.