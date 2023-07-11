وزير الزراعة اللبناني: نعقد شراكة مع مصر والأردن لتوفير الإمكانيات اللازمة لنمو القطاع

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ بلاده تتعاون مع شركات عالمية للنهوض بقطاع الزراعة، لافتًا إلى العمل على وضع الأساسيات في هذا القطاع، مثل تأمين المياه، والطاقة البديلة، والأسواق الداخلية والخارجية، وفتح الأسواق الجديدة، والإرشاد الزراعي، وحلقة الوصل بين المنتج والمستهلك.



وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أنّ مالية الدولة اللبنانية منهارة، ولكن هناك هيئات دولية وأممية تريد دعم لبنان، حيث عملت مؤسسات الدولة اللبنانية على تأطير هذا الدعم.



ولفت إلى أن الدعم كان يستهدف منظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، وبعد 6 أشهر أو عام، أثبت هذا الأمر فشلا ذريعا، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة وشراكات مع مصر والأردن والعراق وسوريا وكل الدول العربية ودول المحيط ودول الجوار الإقليمي والدولي؛ لتوفير الإمكانيات لنمو الزراعة.



وأكد أن أكثر وزارة تستهدفها الهيئات المانحة هي الزراعة، لأن العنوان الأبرز في كل العالم هو الأمن الغذائي.



وأكمل: «في مصر أول عنوان في الإعلام هو الأمن الغذائي، وفي أوروبا نجد الأمن الغذائي أيضا، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى الاستثمار في تأسيس صلابة الأمن الغذائي من خلال الهيئات المانحة لتثبيت القطاع، بعدها ستكون له إنتاجيته بنفسه».





