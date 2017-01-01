صحة قنا تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 "بنين، بنات" بحد أدنى للمجموع 270 درجة، وذلك بمدارس "قنا، قوص، نقادة، دشنا، الوقف، نجع حمادي، فرشوط، أبو تشت".

وقال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه نظرا لما تتطلبه الدراسة بمدارس التمريض من مواد طبية وثقافية تعادل مواد الثانوية العامة، فقد حددت المديرية بعض الشروط الخاصة بقبول الطلاب وهي:

1- أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

2- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديـث لنفس العام "الشهادة الإعدادية، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية" للعام الدراسي 2023 بحد أدني 270 درجة من الدرجة النهائية البالغة 280 درجة.

3- مدة الدراسة 3 سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض يعقبها دراسة إجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي.

4 - مدرسة أبو تشت يتم النزول بالمجموع إلـى 265 درجة في حالة عـدم الإقبال.

5 - أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء محافظة قنا ونفس المركز الحاصل منه على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023.

6- في حالة عدم حصول الطالب أو الطالبة على شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي "من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي" من محافظة قنا والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا، فعلية إحضار الشهادة الإعدادية الحاصل عليها من محافظة قنا مع ما يفيد من المستندات الآتية "بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل قبل الإعلان، شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة".

7- يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين، ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وكل الاختبارات اللازمة والكشف الطبي ولكل مدرسة على حده.

8 - السن لا يزيد عن 18 عاما في الأول من أكتوبر 2023.

9 - عدم جواز نقل الطالب أو الطالبة من محافظة إلى أخرى أو من مدرسة إلى أخرى طوال فترة الدراسة.

10- ألا يقل طول الطالب أو الطالبة عن 150 سم مع تناسق الطول والوزن.

11- أن يكون الطالب أو الطالبة خالي من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق.

12- ضرورة اجتياز الطالب أو الطالبة لاختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار الإملاء في اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة 10 درجات في كل منهما لاجتياز الاختبار.

13- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبول إلا بعد اجتياز كشف الهيئة ويشمل "اختبار نفسي، حاسب آلي، لباقة، سرعة الرد الفعل، حسن المظهر، معلومات عامة، خلوة من العيوب الخلقية، سلامـة النطق، قـوة الملاحظة، مهارات التواصل، التناسق بيـن الطـول والـوزن" بواسطة اللجنة المشكلة.

14 - ضرورة اجتياز الطالب أو الطالبة الكشف الطبي واختبار المخدرات بواسطة القومسيون الطبي.

15- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبول إلا بعد اجتياز كل الاختبارات السابقة وإعلان النتيجة رسميا.

16- يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان.

17- يتم توقيع الإقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولي أمر الطالب أو الطالبة ذاتها أذا لزم الأمر.

18- وحرصا على عدم حدوث تجمعات يتم استلام الملفات للعام الدراسي 2023-2024 على مرحلتين:

أولا: الحاصلين على مجموع من 280 درجة إلى 275 درجة، من يوم الأحد 16 يوليو 2023 إلى يوم الاثنين 17 يوليو 2023.

ثانيا: الحاصلين على مجموع من 274 درجة إلى 270 درجة، من يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

ثالثا: يوم الخميس 20 يوليو 2023 للمتخلفين عن المواعيد السابقة.

19- يتم سحب وتقديم الملفات عن طرق ولي الأمر أو الطالب أو الطالبة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل الطالب أو الطالبة منه على الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن "شهادة الميلاد أصل، صورة ضوئية منها، أصل الشهادة الإعدادية، 2 صورة ضوئية منها، صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها، 10 صور شخصية حديثة، بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر".