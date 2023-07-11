أعلن السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي جينس ستولتنبيرغ، قبول انضمام دولة السويد عضوا بحلف الناتو، وذلك بعد سحب تركيا لاعتراض الفيتو الخاص بها على انضمام السويد الذي شكل جدلا واسعا وصل لحرق المصحف من قبل ناشط سويدي في حماية السلطات السويدية ولكن الأزمة انتهت ب٣ مكاسب حققها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تسويته مع السويد.

واستعرضت صحيفة الجارديان البريطانية عدة مكاسب راوغ أردوغان حولها بالفيتو المعارض لانضمام السويد ولم يسحبه إلا بعد ضمان تحققها.

- ملف الأكراد وفتح الله جولن

أعلنت السويد بالأيام الماضية قبيل سحب تركيا للفيتو، حزمة قرارات تقضي بإيقاف دعم حزب العمال الكردستاني وحركة حماية الشعب الكردي بسوريا، وكذلك المناصرين للمعارض التركي فتح الله جولن. وصدرت قرارات بتتبع المنتمين لحزب العمال علي أراضي السويد.

- ملف المقاتلات إف ١٦ الأمريكية

ظلت صفقة شراء نحو ٤٥ مقاتلة أمريكية من قبل الحكومة التركية وإصلاح نحو ٧٩ أخرى معطلة ل٣ سنوات ما شكل أزمة واسعة.

وجرت محادثة هاتفية أمس الاثنين بين وزيري الدفاع التركي ونظيره الأمريكي، ناقشا خلالها أزمة السويد وكذلك تفاصيل الدعم الأمريكي لتطوير الجيش التركي في إشارة لصفقة المقاتلات.

كما قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتصريح عن نيته بالتراجع عن اعتراضه على استمرار صفقة المقاتلات.

- ملف الإعفاء من الجمارك وتصاريح الدخول لأوروبا

أكد تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي خلال الساعات الماضية، عزمه بعث الحياة في العلاقات الأوروبية التركية في إشارة لملف الجمارك والإعفاء من تصاريح دخول أوروبا الذي تسعي به تركيا ليتزامن ذلك مع تراجع الأعضاء اليمينيين في الاتحاد عن اعتراضاتهم على تطوير العلاقات مع تركيا.