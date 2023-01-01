ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في منطقة البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة في منطقة البساتين وضبط طرفيها.

كان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "شخصين مصابين برش خرطوش"، تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وطرف ثان "3 أشخاص أحدهم مصاب بجرح طعني بالصدر"، وتم نقله لإحدى المستشفيات، وبحوزة الآخرين "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وكذا سلاح أبيض "سكين" تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام، ونتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.