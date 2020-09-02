كوريا الجنوبية: احتجاز امرأة دفنت رضيعا عمره يومان عقب وفاته دون تسجيله

وضعت السلطات في كوريا الجنوبية امرأة قيد الاحتجاز الطارئ اليوم الثلاثاء، بتهمة دفن رضيعها الذي كان يبلغ من العمر يومين، عقب وفاته، وذلك في إطار تحقيق يجري على مستوى البلاد في الحالات المشبوهة التي تشمل أطفالا رضع غير مسجلين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مركز شرطة موكبو بمدينة موكبو- 309 كيلومترات جنوب غرب العاصمة سول- القول إنه يحقق حاليا مع المشتبه بها، وهي إمرأة في الثلاثينات من العمر، بتهمة إساءة معاملة رضيعها ما أدى إلى وفاته.

وقالت الشرطة إن المرأة، وهي غير متزوجة، أنجبت طفلها في مستشفى بموكبو في أكتوبر 2017 وأخذته إلى منزل والدتها في مدينة جوانجيانج القريبة بعد ذلك بيومين.

وفارق الرضيع الحياة فجأة، فقامت الأم بدفنه سرا فوق تل بالقرب من منزل والدتها، دون أي إجراءات جنائزية، حسبما أبلغت الشرطة.

ولم تسجل المرأة ولادة طفلها لدى السلطات المعنية.

وتشتبه الشرطة في أن الطفل الرضيع لقي حتفه بسبب سوء المعاملة، وتعتزم إصدار مذكرة توقيف بحق المرأة بعد إجراء مزيد من التحقيقات للكشف عن ملابسات وفاته.