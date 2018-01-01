تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية حول امتحان الديناميكا

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حول امتحان الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

وأكدت سلمى جمال الطالبة بلجنة مدرسة الشهداء، أن الامتحان تتضمن مسائلا لم يتم تداولها خلال العام الدراسي، وأن أغلب الأسئلة غير مباشرة وتحتاج لوقت للتفكير في حلها.

ورأت الطالبة سدى محمد، أن الامتحان سهل والوقت كافي للتفكير في حل بعض المسائل ويكفي للمراجعة.

وأوضح الطالب إسلام جابر بلجنة مدرسة رأس التين بنين، أن الامتحان حله سهل رغم تتضمنه بعض التركات ولكن ليس صعب على الطالب المجتهد، منتقدا قصر الوقت الذي لم يكفِ للمراجعة.

وبدورها، قالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في تقريرها اليوم الأحد، إنه لا توجد حالات غش أو إغماءات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 56 ألفا و579 طالبا، منهم 23 ألفا و63 طالبا بالشعبة الأدبية، و21 ألفا و444 طالبا بالشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.