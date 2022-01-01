مستشار الأمن القومي الأمريكي: قمة الناتو تناقش دعم أوكرانيا عسكريا

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ستناقش سُبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكري، مُشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة التقدم في هذا الملف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك أي شروط للحلف في الوقت الحالي، مؤكدا أن بلاده ستُواصل مشاوراتها مع الحلفاء؛ من أجل التوصل لأفضل قرار في هذا الملف لكلٍ من الحلف وكييف على حدٍ سواء.

وحول الخلاف التركي السويدي، أكد أنه لا يُمكن تحديد موعد نهائي لانضمام السويد لحلف «الناتو»، إلا أن هناك مُحادثات مُستمرة في هذا الصدد.

وفي سياقٍ آخر، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن هناك محادثات بنّاءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حول الإصلاحات اللازمة على مستوى الديمقراطية، مُشددًا على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يفتح طريقًا لحصول أنقرة على العضوية الكاملة، حتى يتسنى للسويد الانضمام لـ«الناتو».

وأضاف أنه سيبلغ القادة في قمة حلف الأطلسي بتوقعاته، بشأن حصول بلاده على عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة.

وذكر أن البرلمان التركي ستكون له الكلمة الأخيرة، فيما يتعلق بملف انضمام السويد لحلف الأطلسي، مُوضحًا أن هذه المسألة تتوقف على تنفيذها اتفاق مدريد.