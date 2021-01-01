سياسي بريطاني: بايدن لديه أجندة سرية لتشكيل جيش للاتحاد الأوروبي

حذر السياسي البريطاني نايجل فاراج من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه ما اسماه بأجندة سرية لدعم تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي.



وأشار فاراج، خلال حوار مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إلى أن قرار بايدن بصد مقترح تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس قائدا جديدا لحلف شمال الأطلسي، ومساعيه من أجل (تولي) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (المنصب) يجب أن تدق نواقيس الخطر.



وقبل منصبها في بروكسل، كانت فون دير لاين وزيرة دفاع ألمانيا حيث دفعت بقوة من أجل إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي.



وأشارت فاراج إلى أن فون دير لاين "كانت كارثة" بصفتها وزيرة للدفاع، لافتا إلى أنه تعين على الجنود الألمان حمل عصي المكانس تحت قيادتها بسبب نفاذ بنادقهم، على حد قوله.



وحذر السياسي البريطاني من أن دعم بايدن للمفوضة الألمانية يتعلق بدرجة أكبر بنفوره من بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وقال فاراج: "نفور بايدن تجاهنا يتخذ الآن نبرة مقلقة لأنه إذا كان يستخدم حق النقض ضد بن والاس ليكون الأمين القادم لحلف الناتو وانتهى بنا الأمر مع أورسولا فون دير لاين ، فهذه مشكلة كبيرة. كان فون دير لاين وزيرة دفاع كارثية".



وأضاف فاراج: "يبدو الأمر وكأنهم يرغبون في أن يتولى الاتحاد الأوروبي الدفاع وتقليل الالتزام الأمريكي وهذه علامة مقلقة حقًا"، لافتا إلى أن عناصرا في أمريكا أرادت جيشًا للاتحاد الأوروبي منذ عقود.



وتابع: "بالعودة إلى عام 1961، إلى الطلب البريطاني بالانضمام إلى ما كان آنذاك السوق المشتركة، كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى حد كبير وراء الأمر لأنهم اعتقدوا أن أوروبا موحدة ستعني أن الأمريكيين لن يحتاجوا إلى إبقاء نصف مليون أمريكي على الأراضي الأوروبية"



وأردف: "لذا من منظور أمريكي أناني بحت، يمكنني فهم الأمر تماما. لذا أحد الأسباب أنه، نعم، سيسعدهم تولي الأوروبيون زمام الأمر بأكمله، وهو ما أعتقد أنه استراتيجيا سيكون خطأ فادح".



لكن في اليوم الذي التقى فيه بايدن مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل توجهه للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال فاراج إن 13 عاما من تخفيضات النفقات الدفاعية من جانب المحافظين أضرت بسمعة بريطانيا.



وأضاف: "أخشى أننا خفضنا جيشنا كثيراً لدرجة أن تتساءل عما إذا كان الأمريكيون الآن يتعاملون بجدية مع البريطانيين عندما يتعلق الأمر بالشؤون العسكرية؟".